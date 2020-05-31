Трамп: "Байден не знает, как прекратить беспорядки"

Президент США Дональд Трамп назвал своего вероятного соперника по выборам демократа Джо Байдена "политически слабым" и заявил, что тот не знает, как прекратить беспорядки в стране.

Ранее Байден раскритиковал действия полиции за разгон "мирных демонстрантов" у Белого дома и Трампа за фотографирование у пострадавшей от пожара церкви Святого Иоанна после разгона протестующих.

"Сонный Джо был в политике уже 40 лет и ничего не сделал. Теперь он делает вид, что знает ответы. Он даже не знает, что это за вопросы. Слабость никогда не победит анархистов, мародеров или хулиганов, а Джо всю свою жизнь был политически слаб. Закон и порядок!" - написал Трамп в Twitter.