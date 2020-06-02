В Москве умер 61 пациент с коронавирусом

В Москве умер еще 61 пациент с коронавирусом, свидетельствуют данные оперативного штаба в Telegram-канале.

У всех умерших был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный тест на коронавирус. Возраст умерших не уточняется. Таким образом, общее число жертв достигло 2685.

Ранее заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова рассказала о росте доли жителей столицы с антителами к коронавирусу. По ее данным, популяционный иммунитет постепенно увеличивается и в настоящий момент составляет около 14 процентов (доля граждан с антителами IgG от всех граждан, прошедших тестирование).