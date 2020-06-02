Американский президент не только уточнил новые сроки проведения саммита, указав на сентябрь, но и выразил желание пригласить на него, помимо традиционных партнеров, лидеров России, Австралии, Южной Кореи и Индии. При этом заявил, что «не чувствует, что Большая семерка представляет то, что происходит в мире. Это очень несоответствующая времени группа стран». Дональд Трамп, как известно, вообще недоволен тем, что и как происходит в мире, и, видимо, за месяц до президентских выборов решил всем и, в первую очередь, собственным избирателям, показать, как надо.

В 2020 году наступил черед Соединенных Штатов принимать Большую семерку – лидеров стран Запада. Встреча намечалась на июнь и должна была пройти в президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде. Пандемия спутала все планы, и 20 марта президент США Дональд Трамп отменил саммит, предварительно перенеся его на конец июня. И вот 30 июня он выступил с новым предложением, но оно не нашло отклика у партнеров.

Очень резок был премьер Канады Джастин Трюдо: «Россия была исключена из Большой семерки после того как несколько лет назад вторглась в Крым, и ее продолжающееся неуважение и нарушение международных правил и норм - причина, по которой она остается вне Большой семерки». При этом Трюдо уточнил, что нет проблем для встречи с другими странами, но в другом формате, например, в рамках Большой двадцатки. «Большая семерка всегда была местом для открытых разговоров между друзьями и союзниками, которых столь многое объединяет. Я надеюсь, так и будет продолжаться», - канадский лидер тем самым обозначил принципы, по которым отбираются участники.

Японцам тоже не понравилась затея. Главный представитель правительства сказал, что Япония не признает аннексию Крыма, поддерживает территориальную целостность Украины, и эта позиция, по его словам, неизменна. Опасения Японии двояки. Во-первых, крымский прецедент изменения может быть использован Китаем в отношении ряда спорных островов в Восточно-Китайском море. Во-вторых, с ослабленной международной изоляцией Россией Японии удобнее договариваться. Но и очень важен третий момент: у Токио весьма прохладные отношения с Сеулом, и приглашение Южной Кореи в качестве полноправного члена там совершенно не одобряют. Позже уже сам глава МИД Японии Тосимицу Мотэги уточнил, что, в общем, его страна не против приглашения прочих стран в качестве гостей. Так, в прошлом году во Францию приезжали лидеры ряда африканских стран, Чили и Индии. Если в таком статусе – ну, почему бы России и Южной Корее и не приехать в Вашингтон.

Подобную же позицию высказал и Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности: «Председательство в G7, которое принадлежит США, имеет ряд прерогатив, в том числе направлять адресные приглашения третьим странам. Но изменение формата, изменение принадлежности к группе на постоянной основе не является прерогативой председателя G7». И уточнил буквально словами Джастина Трюдо: «G7 - жизненно необходимый формат для стран, объединенных общими ценностями и совместными обязательствами». Чужие здесь не ходят.

Еще когда встреча намечалась на июнь, от участия в ней вежливо отказалась Ангела Меркель. В этот раз немецкое дипломатическое ведомство сухо заявило, что ждет уточненной информации о том, что там на сентябрь надумал глава Белого дома. Но еще в прошлом году, когда Трамп озвучил идею о возвращении России и восстановлении «восьмерки», представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт напомнил, что РФ исключили из формата G7 «после противоречащей международному праву аннексии Крыма и дестабилизации востока Украины, и оба эти обстоятельства по-прежнему существуют». Усиление участия России возможно только в случае изменения нынешнего положения вещей. Тогда же, в августе 2019 года, свою позицию озвучил и президент Франции Эммануэль Макрон: возвращение России к прежнему статусу без разрешения кризиса в Украине было бы «признанием слабости G7 и стратегической ошибкой для нас».

Таким образом Трамп, успевший обсудить возвращение России по телефону с Владимиром Путиным, сильно поспешил. В Кремле это понимают, поэтому комментарий президентского спикера Дмитрия Пескова был предельно обтекаем: дескать, существует «множество неясностей», и «все модальности этой инициативы, все нюансы, связанные с проведением подобных форматов, конечно, должны обсуждаться по дипломатическим каналам».

Захочет ли Владимир Путин ехать в Вашингтон – большой вопрос. Самому Трампу он нужен в первую очередь, чтобы показать Пекину, что тот остается одинок против вероятного союза США, России и Индии. Китайский вопрос в предвыборном штабе американского президента явно хотят сделать ударным. Но надо ли это России, для которой отношения с Китаем имеют все-таки больший вес, чем участие в предвыборном аттракционе Трампа...