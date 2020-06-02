Между тем беседу с главой МВД провел и президент страны Зеленский. Главу государства интересовало, почему подчиненные Авакова не предотвратили бандитскую разборку в Броварах в Киевской области, где приняли участие около сотни вооруженных представителей организованных преступных групп. Однако глава полицейского ведомства претензий президента не принял и ответственность за произошедшее возложил на руководство полиции Броваров. Судя по тому, что Аваков даже и выговора не получил, Зеленского его объяснение вполне удовлетворило.

В распространенном пресс-службой «Голоса» заявлении говорится, что министр должен покинуть свой пост, так как «не в состоянии контролировать собственных подчиненных и поддерживать в рядах правоохранителей должную дисциплину». Поводом для такого обвинения стали пытки и изнасилование женщины в полицейском отделении города Кагарлык Киевской области. Судя по заявлениям потерпевшей, подтвержденным первичной проверкой следователей, преступление было совершено двумя сотрудниками полиции. Их уже взяли под стражу, а всех их коллег по отделению уволили из органов. Однако в оппозиции считают, что этого мало, а депутаты фракции говорят, что Аваков засиделся на своем посту и властям страны давно следовало бы найти ему замену.

«Аваков - спонсор всего уличного беспредела, так как основные политические акции на площадях теперь проходят и инициируются подведомственными ему структурами. Сколько бы мы ни говорили, что Гражданский корпус «Азов» самостоятельный и независимый, выражение лиц его активистов говорит об обратном - очень зависимы и очень несамостоятельны", - уверен Цыбулько.

Политолог Александр Семченко также считает, что за усугубление криминогенной обстановки в Украине должен ответить Аваков и что вина за вооруженные разборки между разными группами предпринимателей лежит на нем.

«Страну захлестнули резонансные преступления. В правоохранительной системе проблемы носят системный характер. Арсен Аваков работает министром седьмой год, еще никто не так долго не возглавлял МВД Украины. Он, конечно, может спихивать на кого-то проблемы этой системы, но сам знает, кто в ответе за это. Ты седьмой год министр, ты седьмой год как бы борешься с преступностью и седьмой год преступность растет, раскрываемость падает, криминогенная ситуация ухудшается. Борьбы за безопасную жизнь в стране практически нет. Идут какие-то разборки, криминальные, полукриминальные… А Аваков как бы в стороне», - возмущается Семченко.

Между тем, по данным Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, Авакову не доверяют 74 процента опрошенных украинцев. Выше антирейтинг лишь у экс-президента Петра Порошенко и олигарха Виктора Медведчука. Так в чем же парадокс «долгоиграющего» пребывания на посту министра, которого часть украинского общества считает «токсичным»?

По мнению политических экспертов, оснований считать, что Аваков покинет пост главы МВД, нет. Как отмечает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, Авакову пока ничего не угрожает в силу того, что он выступает в какой-то степени гарантом стабильности и власти, сохраняя влияние на то, что происходит на улицах.

«Условно говоря, глава всех этих батальонов Аваков, и представьте, что будет, если он даст им команду «фас» на эту власть. Помните, осенью подвернулись протесты «Нет капитуляции» (протестные акции против политики Зеленского относительно реализации «формулы Штаймайера» - ред.) Ведь за всей этой уличной активностью как раз стоял Аваков. То есть все происходит вовремя, и этим в значительной степени умело пользуется Аваков. И сейчас обстоятельства сложились так, что Аваков может вновь шантажировать власть. Он действительно превратился в серьезную и влиятельную фигуру. И это произошло не сейчас, а еще во времена Порошенко. Зеленскому нужен контроль над силовыми структурами, а Аваков все время говорит, что он такой контроль обеспечивает. Да, он «токсичен», заменить его с формальной точки зрения просто, ведь голоса под это в парламенте найдутся. Но вопрос в том, что таким образом он превратит Авакова в своего врага», - объясняет эксперт.