Среди прочего в расследовании отмечен один любопытный эпизод, связанный со старшей дочерью экс-министра Хураман Махмудовой. В 2013 году Махмудова обратилась к испанской художнице, живущей на Майорке, чтобы она сделала иллюстрации к книге детских сказок, которую написала сама Хураман.

Рассказывая об этом журналистам, художница попросила сохранить ее анонимность. До этого, сказала она, ни о Хураман, ни о ее отце она даже не слышала, однако предложение отправиться в Азербайджан и ближе познакомиться с автором детских сказок приняла. Как оказалось, ее клиентка описала фантастические приключения трех детей-подростков (у Эльдара Махмудова трое детей – сын и две дочери – ред.) и хотела, чтобы на иллюстрациях угадывались черты ее брата и сестры, ну и, конечно, ее самой.

В Баку испанке показали все достопримечательности и музеи. Ее гидом была Хураман Махмудова, которую сопровождала свита телохранителей. Возили ее и в дом бабушки и дедушки младших Махмудовых, где они в детстве обычно проводили лето. Собрав информацию и фото своих персонажей, художница вернулась на Майорку, а через год туда пожаловала сама Хураман. Как утверждает художница, часть своего летнего отдыха Махмудовы всегда проводили на этом фешенебельном испанском курорте.

Презентация книги Хураман Махмудовой «Волшебное путешествие» (Sehrli Səyahət) состоялась в марте 2015. Театрализованное представление наблюдали многочисленные гости, среди которых были не только известные люди Азербайджана, но и иностранные дипломаты. Все действо происходило в ресторане «Мугам-клуб» в Ичеришехер. Представляя свое детище, автор сообщила, что «Волшебное путешествие» является всего лишь первой частью большого проекта. Сказки, по ее замыслу, станут первой книгой в будущей большой библиотеке, которая будет передана в дар детям вынужденных переселенцев, пострадавших в карабахском конфликте. Наряду со знаменитыми произведениями в этой библиотеке будут образцы современной азербайджанской детской литературы. «Волшебное путешествие» — это сказка, представляющая Ичеришехер как мост между миром, который дети создают в своих мечтах, и реальностью.

После помпезной презентации, как водится, состоялся банкет, первый тост «за творческий успех» своей дочери на котором произнес сам Эльдар Махмудов. Разумеется, все гости до небес превозносили талант Хураман, наперебой уверяя, что ее книга – новое слово в детской литературе.