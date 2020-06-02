В Турции ликвидирован особо опасный террорист
Силы безопасности Турции ликвидировали члена террористической организации TKP/ML Хасана Аташа, сообщает МВД республики, передает Anadolu.
Согласно информации, спецоперация была проведена в районе Оваджык восточной турецкой провинции Тунджели.
Хасан Аташ, известный под кодовым позывным «Шерзан», был включен в так называемый «оранжевый список» разыскиваемых террористов МВД Турции.
За его поимку власти назначили финансовое вознаграждение в размере около 1 млн турецких лир.
При уничтоженном террористе обнаружены автомат Калашникова и две ручные гранаты.
В регионе продолжаются антитеррористические операции.