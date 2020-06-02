Коронавирус в Индии: сотни тысяч зараженных и тысячи умерших

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 8,9 тысячи и составляет 207 615, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Во вторник сообщалось о 198 706 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 8,1 тысячи), днем ранее – о 190 535 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 8,3 тысячи).

По данным ведомства, лечение в стране проходят 101 497 человек, выздоровели 100 302 человека (4 776 за сутки), умерли 5 815 человек (217 за сутки).

Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 72 300 (2 287 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 24 586 заболевших (1 091 за сутки). На третьем месте столичный округ Дели, где находятся 22 132 заболевших (1 298 за сутки).