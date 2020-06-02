Президент Бразилии об умерших от COVID-19: Это судьба
Несмотря на удручающую статистику, некоторые бразильские лидеры, включая президента Жаира Болсонару, продолжают настаивать на том, что экономические последствия от карантинных мер будут значительно тяжелее, чем потери от коронавируса, передает Интерфакс.
"Мы скорбим обо всех смертях, но это судьба", - сказал президент журналистам.
Бразильский Минздрав ранее сообщил, что за прошедшие сутки в стране от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 1 262 человека, это самый высокий показатель смертности в стране с начала пандемии. Общее число жертв в Бразилии достигло 31 936 человек, общее число инфицированных — 555 383 человека. Еще 300 546 пациентов проходят медицинское наблюдение по всей стране.