В Китае всего один случай коронавируса за сутки

Госкомитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что за минувшие сутки в стране был зарегистрирован один новый случай заражения коронавирусом, передает РИА Новости.

Сообщается, что выявленный в провинции Гуандун случай является завозным.

Кроме того, были установлены четыре бессимптомных носителя, выздоровел один пациент, летальных исходов нет.

Днем ранее в Китае были подтверждены 15 новых случаев инфицирования коронавирусом, 10 из них — бессимптомные.

Тем временем уровень эпидемиологической угрозы в китайском городе Шулань в северо-восточной провинции Цзилинь близ границы с Россией был изменен до «низкого». После выявления нового очага коронавируса выздоровели большинство зараженных, в больницах остаются шесть человек.