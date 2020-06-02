В Китае всего один случай коронавируса за сутки
Госкомитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что за минувшие сутки в стране был зарегистрирован один новый случай заражения коронавирусом, передает РИА Новости.
Сообщается, что выявленный в провинции Гуандун случай является завозным.
Кроме того, были установлены четыре бессимптомных носителя, выздоровел один пациент, летальных исходов нет.
Днем ранее в Китае были подтверждены 15 новых случаев инфицирования коронавирусом, 10 из них — бессимптомные.
Тем временем уровень эпидемиологической угрозы в китайском городе Шулань в северо-восточной провинции Цзилинь близ границы с Россией был изменен до «низкого». После выявления нового очага коронавируса выздоровели большинство зараженных, в больницах остаются шесть человек.