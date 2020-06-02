Удобрения в подарок фермерам частный сектор поддерживает государственную политику
ЗАО Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti инициировало новую социальную акцию по поддержке малых фермеров-хлопководов. Согласно условиям акции, малые фермеры, с посевной площадью до 5 га, приобретая 200 кг (4 мешка) аммиачной селитры (азотное удобрение) по фермерским картам за счет субсидий, выданных государством, получат 50 кг (1 мешок) в подарок.
Целью данной акции является стимулирование использования удобрений со стороны малых аграриев-хлопководов для повышения урожайности посевных площадей. Акция распространяется на фермеров, у которых есть Фермерские карты, выданные им государством. Фермеры могут приобрести удобрения в точках продажи по регионам страны, предоставив удостоверение личности и Фермерскую карту.
ЗАО Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti, обращаясь ко всем фермерам, напоминает, что государство предоставляет субсидии по Фермерским картам лишь для приобретения семян, пестицидов и удобрений. ЗАО просит фермеров не давать карты посторонним лицам, использовать выданные государством субсидии по назначению, а именно для приобретения семян, пестицидов и удобрений.
Отметим, что месяц назад подобную акцию компания провела для фермеров по гибридным семенам хлопка. Акция называлась "Семена от Государства, Удобрения от Компании".
Согласно условиям акции, малые фермеры, с посевной площадью под хлопок до 5 гектаров, могли приобрести 25 кг хлопковых семян за каждый гектар посева, 100% за счет государственных субсидий, выданной им по Фермерским картам. Фермеры также получили 100 кг азотных удобрении в подарок от компании.
Данная акция также была проведена для поддержки развития мелких фермеров-хлопководов, которые играют основную роль в развитии хлопководства страны.
ЗАО Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti учреждена в 2019 году после указа Президента Ильхама Алиева "О создании новых механизмов субсидирования в аграрном секторе”, либерализировавшего рынок удобрений, семян и прочих агрохимических средств. Компания снабжает фермеров в регионах страны удобрениями, семенами и иными агрохимическими средствами. В регионах страны у компании имеется более 100 точек и мобильных групп продажи.
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