ЗАО Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti инициировало новую социальную акцию по поддержке малых фермеров-хлопководов. Согласно условиям акции, малые фермеры, с посевной площадью до 5 га, приобретая 200 кг (4 мешка) аммиачной селитры (азотное удобрение) по фермерским картам за счет субсидий, выданных государством, получат 50 кг (1 мешок) в подарок.

Целью данной акции является стимулирование использования удобрений со стороны малых аграриев-хлопководов для повышения урожайности посевных площадей. Акция распространяется на фермеров, у которых есть Фермерские карты, выданные им государством. Фермеры могут приобрести удобрения в точках продажи по регионам страны, предоставив удостоверение личности и Фермерскую карту.

ЗАО Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti, обращаясь ко всем фермерам, напоминает, что государство предоставляет субсидии по Фермерским картам лишь для приобретения семян, пестицидов и удобрений. ЗАО просит фермеров не давать карты посторонним лицам, использовать выданные государством субсидии по назначению, а именно для приобретения семян, пестицидов и удобрений.

Отметим, что месяц назад подобную акцию компания провела для фермеров по гибридным семенам хлопка. Акция называлась "Семена от Государства, Удобрения от Компании".