Захра Новрузова, специально для haqqin.az 10:12

Фергану в ближайшие дни посетит президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Причина незапланированного рабочего визита - конфликт на границе Киргизии и узбекского анклава Сох, где местные жители поссорились из-за источника воды. Хуже дела обстоят на киргизско-таджикской границе, где вооруженные конфликты стали обыденностью. Но президенты Таджикистана и Киргизии не спешат их урегулировать. При этом на предложение Москвы стать посредником в переговорах, стороны посредством своих министерств иностранных дел ответили отказом.

Конфликт на киргизско-узбекской границе вспыхнул на границе в районе анклава Сох, где местные жители вдруг начали выяснять, кому принадлежит родник на территории сельской управы Бирлик, водой которого не один год пользовались полторы тысячи жителей киргизского села Чечме и около трех тысяч жителей узбекского села Чашма. Ответа на вопрос выясняли с таким жаром, что 35 человек получили увечья, более 100 обратились за медпомощью, а 3 дома, подожженные, сгорели. Гасить конфликт в экстренном порядке прибыли премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и вице-премьер Киргизии Кубаткев Боронов. В ходе переговоров, в которых приняли участие и местные жители, стороны решили не делать акцент на понесенном ущербе, отложив его на потом. Внимание было уделено вопросам совместного использование пастбищ, воды, проблеме непосредственно границы, а также предотвращения подобных стычек. Впрочем, были зафиксированы и жалобы жителей на местные администрации. Президенты же Киргизии и Узбекистана провели телефонные переговоры. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев, взявший под личный контроль ситуацию, уже до конца текущей недели побывает в Ферганской области Узбекистана. По восточной этике стоит ожидать и прибытия киргизского президента Сооронбая Жээнбекова. Однако понятно, что без завершения работ по делимитации и демаркации границ угроза конфликта останется. Сторонам осталось договориться всего лишь по 200 км, но самым сложным и практически нерешаемым.

Еще сложнее и запутаннее обстоят дела на киргизско-таджикской границе, где конфликты с применением оружия стали обыденностью. Здесь 2 июня был ранен гражданин Киргизии. В Государственной пограничной службе республики сообщили, что инцидент произошел в районе села Эки-Таш Баткенского района: с таджикской стороны была обстреляна машина гражданина Киргизии. Водитель, получивший огнестрельные ранения, был доставлен в больницу села Самаркандек, сообщило Радио «Азаттык» (киргизская служба Радио «Свобода»). Не исключено, что стрельба по проезжавшей машине стала ответным действием жителей таджикского приграничья в отместку на недавнее ранение таджички, работавшей на своем рисовом поле. В отличие от узбекско-киргизского инцидента, в этом случае власти сторон никаких мер по деэскалации не предприняли. И это вызывает недоумение, потому как только в мае нынешнего года на таджикско-киргизской границе произошли три вооруженные стычки: вначале стрельбу в обоих направлениях устроили на День Победы, затем на почитаемый в мусульманских странах великий праздник Рамадан и, наконец, 27 мая – упомянутое ранение женщины. Пограничные службы только обвиняют друг друга в провокациях. Переговоры, в том числе и на уровне президентов, привели к соглашению по обмену наиболее спорными участками границы. Однако сегодня похоже, что переговорный процесс зашел в тупик. В ситуацию готова была вмешаться Москва – посреднические услуги озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров. Но стороны последовательно ответили категорическим отказом. Между тем таджикско-киргизская проблема имеет глубокие исторические корни, а верхушкой айсберга стали традиционные для региона земельные и водные противоречия. Ситуацию усугубляет заинтересованность определенных кругов с обеих сторон в поддержании тлеющего конфликта. Пограничный конфликт – это то русло, в которое можно канализировать протестные настроения, направив их против соседней страны. А если еще взять во внимание существование криминальных планов, то может стать понятным, почему нет особой заинтересованности в порядке на границе, где пересекаются с юга на север и в обратном направлении значительные контрабандные и контрафактные потоки.

Район соприкосновения Баткенской области Киргизии с Согдийской областью Таджикистана в целом выделяется высокой степенью криминализации, а контрабанда является едва ли не самой «главной отраслью» местных экономик. Через таджикскую территорию в Киргизию проходит один из важных маршрутов наркотрафика из Афганистана. В обратном направлении нелегально «текут» горюче-смазочные материалы. Высокий уровень коррупции создал с обеих сторон границы криминальные альянсы, в которых происходит сращивание организованных преступных группировок с правоохранительными органами и другими силовыми структурами. Третьим участником этих «альянсов» становятся радикальные религиозные структуры, которые как в Баткенском регионе Киргизии, так и в этой части Согдийской области Таджикистана, пользуются серьезным влиянием. Общественный деятель Киргизии Токтайым Уметалиева сказала haqqin.az, что под прикрытием киргизских и таджикских погранслужб идут крупные хищения газа с лицензионной площади АО «Кыргызнефтегаз». «Речь о территории порядка 200 гектаров. Мы располагаем документальными доказательствами происходящих безобразий, но все обращения спускаются на тормозах. Похоже, высокопоставленные люди осведомлены о происходящем и закрывают на все глаза. В том числе и на искусственно создаваемый обеими сторонами конфликт, который также служит прикрытием хищений. Наши же пограничники не допускают наших же сотрудников cтратегического объекта на их территории. Президент и спикер парламента хранят молчание», - подчеркнула Уметалиева.