Во Франции приготовились к тяжелейшему кризису
Экономический кризис во Франции будет более глубоким, чем предполагалось ранее. Об этом заявил министр финансов республики Брюно Ле Мэр.
По оценке его ведомства, падение ВВП по итогам года будет не 8 процентов, а 11. «Мы фактически остановили экономику страны на три месяца. И за это мы заплатим ее ростом», — сказал министр, добавив, что самые тяжелые с точки зрения экономики и социальной сферы времена для Франции еще впереди, передает Лента.ру.
«Шок от кризиса отразился на Франции чрезвычайно сильно», — констатировал Ле Мэр. При этом глава французского Минфина выразил уверенность, что экономика страны полностью восстановится уже в 2021 году.