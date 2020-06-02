Работы по возобновлению движения на Бибиэйбатской дороге завершаются, сказал пресс-секретарь Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли. По его словам, на обеих опорных стенах уже завершены строительные работы, передает Trend.

"Идут работы по реконструкции проезжей части. Запланировано сдать дорогу в эксплуатацию на следующей неделе", - сказал Наджафли.

В прошлом году на Бибиэйбатской дороге произошел оползень, что привело к закрытию дороги в связи с непригодностью к эксплуатации.