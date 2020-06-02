Коронавирус в Армении: 515 новых зараженных и 12 умерших за сутки

Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении выросло до 10 524. Об этом сообщает сегодня Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний страны.

Отмечается, что по состоянию на 2 июня в стране было 10 009 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 515 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса умерли 170 человек (плюс 12 за истекшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам – 56 (плюс 3 за минувшие сутки).

Согласно новым данным, число излечившихся от инфекции составляет 3454. На лечении находится 6841 человек. В стране проведено, в общей сложности, 61650 тестов.