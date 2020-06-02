Ученые в США «вырастили» человеческую печень

В университете американского Питтсбурга проведен первый успешный опыт по пересадке печени, выращенной из стволовых клеток. Как сообщает Росбалт со ссылкой на статью для журнала Cell Reports, аналог человеческой печени был успешно имплантирован в организм крысы, прижился и начал вырабатывать желчь, а также очищать кровь от токсинов.

Один из авторов исследования Алехандро Сото-Гутьеррез заявил, что орган удалось воссоздать благодаря перепрограммированию телец соединительной ткани из кожи нескольких добровольцев. При помощи заготовок были созданы миниатюрные аналоги человеческой печени, которыми позже заполнили специальные белковые каркасы.

Ученые надеются, что сделали еще один шаг на пути выращивания искусственных органов, которые в будущем смогут спасать человеческие жизни.