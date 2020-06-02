Похороненный заживо мужчина выбрался из могилы

В Индии избитому и похороненному заживо мужчине удалось выбраться из могилы. Об этом сообщает местное издание The Times of India.

Житель города Гондал Капил Маракана шесть лет проработал на масловарне. Когда у предприятия появился новый хозяин, прежний владелец начал обвинять в своих убытках Маракану. Оба хозяина масловарни с еще одним мужчиной похитили работника и избили его. Злоумышленники закопали избитого в песок, а когда тот перестал двигаться, ушли праздновать.

«Пока они были в хижине, Маракана начал яростно извиваться под песком и освободил одну ногу, — утверждает представитель полиции. — После некоторых усилий похороненному заживо удалось выбраться из песка. Он побежал, но троица заметила его и бросилась следом».

Маракана добежал до местной тюрьмы и попросил помощи у полицейского. Троица пыталась скрыться, но их догнали полицейские. Злоумышленников задержали.