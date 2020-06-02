Израильский концерн Israel Aerospace Industries официально сообщил об успешном завершении испытаний оперативно-тактического ракетного комплекса с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой LORA (Long-Range Artillery Weapon System), пишет газета The Jerusalem Post.

Согласно данным издания, две ракеты успешно поразили цели в море. Одна из них была запущена на расстояние 90 км, другая - 400 км.

«В обоих случаях ракеты были запущены по заданной траектории и попали в цель с высокой точностью», - отметили в концерне.

В компании указали, что испытания проходили в море из соображений безопасности, а запуски осуществлялись дистанционно из-за связанных с коронавирусом ограничений.