Израиль показал, как могут полететь азербайджанские ракеты фото; видео
Израильский концерн Israel Aerospace Industries официально сообщил об успешном завершении испытаний оперативно-тактического ракетного комплекса с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой LORA (Long-Range Artillery Weapon System), пишет газета The Jerusalem Post.
Согласно данным издания, две ракеты успешно поразили цели в море. Одна из них была запущена на расстояние 90 км, другая - 400 км.
«В обоих случаях ракеты были запущены по заданной траектории и попали в цель с высокой точностью», - отметили в концерне.
В компании указали, что испытания проходили в море из соображений безопасности, а запуски осуществлялись дистанционно из-за связанных с коронавирусом ограничений.
Оперативно-тактический ракетный комплекс LORA создан заводом MALAM в составе IAI (МАЛАМ – «Маарехот Лехима Мешулявот» – «Комплексные боевые системы»). Может запускаться как с сухопутных, так и с морских пусковых установок. Кроме ракеты и пусковых установок, комплекс включает систему управления и контроля и наземное (или морское) вспомогательное оборудование (ground/marine support system).
Азербайджан является первой и единственной страной, куда Израиль поставил эти ракетные комплексы. На вооружение азербайджанской армии ОТРК LORA были приняты в 2018 году.