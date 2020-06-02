Минтруда о необоснованной передаче детей в детские дома

Согласно информации, для подготовки этого плана необходимо побывать в семьях, отдавших детей в указанные учреждения. Уже началось оценивание этих семей для выявления причин, по которым их дети были отданы в детские дома, в том числе социально-психологического состояния, потребностей в социальной защите, потенциала проживания ребенка в семье, рисков и пр.

«План развития семьи», который будет разработан по результатам мониторинга, предназначен для оказания мер социальной поддержки этим семьям по необходимым направлениям. К процессу оценивания привлечены два региональных Центра поддержки семей Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, соцработники UNİCEF в региональных проектах Азербайджана и Бакинского центра поддержки семей ассоциации SOS Uşaq Kəndləri. Посредством онлайн-платформы они проинструктированы министерством, им вручены документы международного стандарта, определяющие потребность в соцуслугах.