Коронавирус в России: за сутки 8 536 заразившихся и 178 умерших
На утро 3 июня в России зарегистрировано 8 536 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Общее число инфицированных достигло 432 277 человек. Больше всего заболевших в Москве (+1842 человека за последние сутки), Подмосковье (+736), Петербурге (+380).
За сутки умерли 178 пациентов с COVID-19. Всего с начала распространения инфекции в России умерли 5 215 человек. Выздоровели, в общей сложности, 195 957 человек (+8 972 человек за сутки).