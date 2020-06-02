Минтруда: в мае 2,3 миллиона человек получили социальные выплаты

В мае Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения были осуществлены социальные выплаты более чем 2,3 млн человек.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, из них 1 млн 268 тыс. человек были выплачены пенсии, 417 тыс. лиц – пособия, 297 тыс. лиц – стипендии, а 350 тыс. человек, являющимся членами 83 тыс. семей – адресная социальная помощь.

Число получателей социальных выплат в мае по сравнению с маем прошлого года увеличилось на 6,8% или на 148 тыс. человек.

В прошлом месяце на финансирование пенсий, пособий, стипендий и адресной социальной помощи было направлено 474 млн манатов, что на 24,8% или на 94 млн манатов больше аналогичного показателя 2019 года.