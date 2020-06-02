ВОЗ: вторая волна коронавируса может быть очень разрушительной

Есть явная угроза повторного всплеска COVID-19, если вирус не купировать, она может стать разрушительной, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Вторая волна не является неизбежной, однако все больше число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной", - приводит слова Клюге РИА Новости.

Он отметил, что "сегодня наши дела обстоят не лучше, чем это было в начале года". "У нас по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID", - подчеркнул Клюге.