Освобожденный из американской тюрьмы иранский ученый вернулся на родину
Иранский ученый Сирус Асгари, задержанный ранее в США, вернулся на родину, сообщает агентство Fars.
Агентство опубликовало снимки встречи Асгари с родными по возвращении в Иран, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД Ирана опроверг информацию о том, что Асгари был освобожден в США в рамках сделки по обмену заключенными между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, ученого выпустили, потому что он был оправдан американским судом.