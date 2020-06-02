Италия открывает границы для туристов из Евросоюза

Италия продолжает ослаблять продолжавшийся около трех месяцев жесткий локдаун и открывает свои границы. Со среды, 3 июня, в страну разрешен въезд гражданам остальных 26 государств ЕС и еще ряда стран, включая Великобританию, Норвегию и Швейцарию.

Как сообщает Дойче велле, туристам при этом не придется соблюдать двухнедельный карантин из-за угрозы нового коронавируса.