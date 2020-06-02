УМК: в этом году хадж может быть отложен

В этом году хадж для азербайджанских паломников может быть отложен, сказали в Управлении мусульман Кавказа.

В управлении отметили, что насчет паломничества из Саудовской Аравии информации не поступало, и если этого не случится в ближайшее время, то совершить хадж в этом году не получится, передает Trend.