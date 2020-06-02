УМК: в этом году хадж может быть отложен
В этом году хадж для азербайджанских паломников может быть отложен, сказали в Управлении мусульман Кавказа.
В управлении отметили, что насчет паломничества из Саудовской Аравии информации не поступало, и если этого не случится в ближайшее время, то совершить хадж в этом году не получится, передает Trend.
«Паломничество сопровождается определенными процедурами: это прием документов, организация авиарейсов и прочее. Все это требует времени. Если в этом месяце от Саудовской Аравии поступит информация и прием документов возобновится, то хадж будет организован, но в следующем месяце уже будет поздно», - отметили в УМК.
До введения карантинного режима в Азербайджане для совершения хаджа обратились более 250 человек. После того как с 24 марта в Азербайджане стал применяться карантинный режим из-за пандемии коронавируса, документы для совершения паломничества не принимаются.