Чавушоглу: Хафтар не сможет победить

Халифа Хафтар не сможет победить в войне в Ливии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, Хафтар все еще не соглашается на возобновление мирных переговоров по Ливии.

«В последнее время сторонники Хафтара стали действовать более агрессивно, и признанное ООН Правительство национального согласия было вынуждено предпринять ответные шаги. Это позволило выбить незаконные формирования с целого ряда районов на западе Ливии», - отметил турецкий министр.