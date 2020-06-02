Ильхам Алиев в Тертере фото; обновлено 13:35
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Тертере музея государственных атрибутов, сообщает АзерТАдж.
Глава государства был проинформирован о демонстрируемых в музее экспонатах.
Кроме того, президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Тертере автомобильной дороги Бурудж - Гюлабатлы - Хорузлу - Кебирли - Баяндурлу - Гарадаглы.
Президент Ильхам Алиев также принял участие в открытии Тертерского Олимпийского спортивного комплекса. Глава государства ознакомился с условиями, созданными в комплексе. Затем Ильхам Алиев встретился с группой спортсменов.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Тертерский район, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре Тертера и возложил к нему цветы.