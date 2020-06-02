Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении учредителей ЖСК Konstra. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе расследования появились обоснованные подозрения в том, что руководители Konstra злоупотребили своими должностными полномочиями и незаконно продали квартиры в жилом здании, которое строилось по заказу Orxan TİT.

Компания Konstra выступала подрядчиком в строительстве дома по адресу ул. М. Санани, 13/15. Теперь руководителей Konstra подозревают в незаконной продаже 143 квартир, 13 гаражей, а также нежилой площади в 345 кв.м.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.1 (мошенничество), 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

Отметим, что об истории вокруг незаконно проданных квартир haqqin.az писал еще в статье «За махинациями с квартирами стоит госчиновник», которая была опубликована в феврале этого года. В статье отмечалось, что прежним главой Konstra МТК, промышляющей квартирными аферами, был не кто иной, как начальник отдела Счетной палаты республики Бахрам Аббасов.