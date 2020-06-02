Боевики Хафтара попали в засаду у Триполи
Незаконные вооруженные формирования Халифы Хафтара попали в засаду у столицы Ливии Триполи, сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель».
На кадрах показанного изданием видео показано, как войска международно признанного правительства национального согласия (ПНС) обстреливают конвой хафтаровцев. Бойцы пытаются бежать, одна из машин загорается.
Детали плана по зачистке района у международного аэропорта Триполи ранее раскрыл представитель войск ПНС полковник Мухаммад Кануну. Он рассказал, что правительственным силам приказали двигаться вперед и «выследить остатки хафтаровцев».