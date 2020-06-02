Посольство предупреждает граждан Азербайджана в США

Посольство Азербайджана в США обратилось с предупреждением к находящимся в настоящее время в США гражданам Азербайджана.

Как сообщает Report, в предупреждении говорится: "В связи с отмеченными в некоторых городах США инцидентами настоятельно рекомендуем гражданам Азербайджана, учитывая угрозы и риски для здоровья и безопасности людей на территориях, где происходят протесты и массовые беспорядки, воздержаться от посещения этих мест и отсрочить визиты на территории, где отмечаются беспорядки.

Также рекомендуем принять меры по соблюдению правил, установленных соответствующими местными властями и правоохранительными органами на территориях, где они проживают, а также соблюдать установленный в ряде территорий комендантский час".