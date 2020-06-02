Синоптики о погоде на завтра: снова ветер

Завтра, 4 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, временами усиливающийся северо-западный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне составит ночью 20-24, днем 25-27, в Баку ночью 20-22, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 до 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в ряде северных и западных районов временами ожидаются грозовые дожди, местами сильные, возможен град. Утром местами туман и усиливающийся западный ветер. Ночью 17-22, днем 31-36, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

Завтра на Апшероне ожидается временами усиливающийся северный ветер, который может вызвать дискомфорт у некоторых метеозависимых лиц.