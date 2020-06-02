В Армении у ребенка с COVID-19 выявлен синдром Кавасаки

Вслед за США и Европой в Армении зарегистрирован первый случай болезни Кавасаки у ребенка с подтвержденным диагнозом коронавируса.

Глава армянского Минздрава Арсен Торосян заявил, что так называемый синдром Кавасаки или детский воспалительный синдром выявлен у четырехлетнего ребенка. Состояние ребенка с подтвержденным коронавирусом оценивается как средней степени тяжести, его лечат иммуноглобулиновыми препаратами.

Синдром Кавасаки - слизисто-кожный лимфонодулярный синдром, который проявляется в виде некротизирующего системного поражения средних и мелких артерий. Заболевание характеризуется лихорадкой, изменениями слизистых оболочек, кожи, поражением коронарных и других висцеральных артерий с возможным образованием аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки.

За минувшие сутки в Армении выявили коронавирус у 515 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 10 524. За сутки скончались 15 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 229 человек.