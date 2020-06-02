Пашинян о ситуации с коронавирусом в Армении: это катастрофа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал катастрофической ситуацию с соблюдением противоэпидемических норм со стороны граждан страны. По его словам, ни одна силовая структура в мире или административная система не в состоянии справиться с вопросом такого масштаба, передает Sputnik Армения.

Пашинян опубликовал в своем Фейсбук фотографии скоплений граждан у банков, почтовых отделений, магазинов, отметив, что у него состоялся жесткий разговор с начальниками полиции и СНБ из-за того, что масштабы проблемы, по его словам, ему представляли неверно. "То, что я увидел... – это катастрофа. Нет структуры в мире, которая могла бы решить вопрос такого масштаба. Даже если нарастить силы полиции в 4-5 раз", - сказал Пашинян.

"Правительство не в состоянии решить этот вопрос, если каждый не отнесется к этой проблеме как к своей личной. В больницах мест практически нет, скоро их не будет совсем, потому что за день такой темп роста остановить невозможно. Если бы введенные нами нормы соблюдались, то больных было бы меньше на 95%", - сказал Пашинян.

По состоянию на утро 3 июня, в Армении подтверждено 10 524 случая заражения коронавирусной инфекцией (суточный прирост — 515), 170 пациентов скончались.