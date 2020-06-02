Супруга Пашиняна судится с зятем Саргсяна

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Анна Акопян - и ее брат, депутат парламента от правящего блока "Мой шаг" Грачья Акопян подали в суд иск против зятя экс-президента страны Сержа Саргсяна, бывшего посла Армении в Ватикане Микаела Минасяна, сообщает Sputnik Армения.

Согласно информации, Акопяны в суде будут требовать от Минасяна публичного извинения и опровержения заявлений, которые, по их мнению, являются клеветой в их адрес. Они также требуют возмещения ущерба, нанесенного их чести, достоинству и деловой репутации.

Микаел Минасян в своей странице Facebook публикует ряд роликов под заголовком "Конец лжи". В одном из них он, в частности, заявил, что Грачья Акопян и Анна Акопян причастны к делу о контрабанде сигарет. По словам Минасяна, в конце апреля из Еревана вылетел борт МЧС с партией армянских сигарет различных брендов весом 40 тонн или 2700 коробов. В российском Краснодаре ФСБ, совместно с таможней и погранслужбой, задержала самолет.