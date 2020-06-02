Подготовил Фархад Мамедов, отдел информации 16:29

В истории становления и источников доходов офшорной бизнес-империи экс-министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова, которые выявила группа журналистов-расследователей, открываются все новые примечательные подробности. Как выяснил haqqin.az, продолжая изучать обширные материалы расследования, многочисленными банковскими счетами и офшорными компаниями сына и дочери Эльдара Махмудова управляет компания Northern Wychwood Limited. Эта деталь выяснилась в результате закрытия банковских счетов шести компаний Анара и Наргиз Махмудовых, последовавшего после увольнения Эльдара Махмудова и ареста его свата Джахангира Гаджиева.

Northern Wychwood Limited также фигурировала в скандальных «Панамских документах». Напомним, что «Панамские документы» увидели свет после того, как хакеры взломали базу данных компании Mossak Fonseka, которая занималась регистрацией юридических лиц в Панаме. В результате обнаружилось, что лидеры ряда стран и члены их семей владеют офшорным бизнесом в Панаме. Что касается сведений о семейном бизнесе Эльдара Махмудова, то они стали достоянием гласности после взлома базы данных Cayman National Bank. В журналистском расследовании отмечается, что после закрытия банком счетов семейных компаний Махмудовых стало ясно, что они управляются Northern Wychwood Limited, которая была замешана и в громком коррупционном скандале в Зимбабве. Так чем же занималась в Африке компания, ведавшая офшорными предприятиями семьи Махмудовых? Как известно, Черный континент славится своими приисками алмазов и драгоценных металлов, а Эльдар Махмудов в бытность свою министром нацбезопасности был, между прочим, главным монополистом по бриллиантам в Азербайджане. Однако прослеживается ли конкретная связь между Махмудовыми и Африкой?