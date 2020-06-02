Эльдар Махмудов, бриллианты и Зимбабве все та же информационная бомба
В истории становления и источников доходов офшорной бизнес-империи экс-министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова, которые выявила группа журналистов-расследователей, открываются все новые примечательные подробности. Как выяснил haqqin.az, продолжая изучать обширные материалы расследования, многочисленными банковскими счетами и офшорными компаниями сына и дочери Эльдара Махмудова управляет компания Northern Wychwood Limited.
Эта деталь выяснилась в результате закрытия банковских счетов шести компаний Анара и Наргиз Махмудовых, последовавшего после увольнения Эльдара Махмудова и ареста его свата Джахангира Гаджиева.
Northern Wychwood Limited также фигурировала в скандальных «Панамских документах». Напомним, что «Панамские документы» увидели свет после того, как хакеры взломали базу данных компании Mossak Fonseka, которая занималась регистрацией юридических лиц в Панаме. В результате обнаружилось, что лидеры ряда стран и члены их семей владеют офшорным бизнесом в Панаме.
Что касается сведений о семейном бизнесе Эльдара Махмудова, то они стали достоянием гласности после взлома базы данных Cayman National Bank. В журналистском расследовании отмечается, что после закрытия банком счетов семейных компаний Махмудовых стало ясно, что они управляются Northern Wychwood Limited, которая была замешана и в громком коррупционном скандале в Зимбабве.
Так чем же занималась в Африке компания, ведавшая офшорными предприятиями семьи Махмудовых? Как известно, Черный континент славится своими приисками алмазов и драгоценных металлов, а Эльдар Махмудов в бытность свою министром нацбезопасности был, между прочим, главным монополистом по бриллиантам в Азербайджане. Однако прослеживается ли конкретная связь между Махмудовыми и Африкой?
На сайте Northern Wychwood Limited указывается, что она предлагает клиентам управление их активами. «Мы обеспечим безопасность ваших активов и поможем развитию вашего бизнеса на международном уровне», - рекламирует себя компания.
Northern Wychwood Limited - это лицензированная фирма на острове Мэн, предлагающая клиентам корпоративные и трастовые услуги. Иными словами, компания помогает таким людям как Эльдар Махмудов скрыть в офшорах деньги, добытые грязными путями.
Что касается Зимбабве, то там компания помогла перевести в офшоры крупные средства руководителей холдинга по добыче платины. Согласно просочившейся информации, Northern Wychwood Limited зарегистрировала на острове Мэн компанию HR Consultancy Services, которой руководители Zimplats (Zimbabwe Platinum Mines Private Limited) делали перечисления. И это наводит на определенные мысли... Прямых связей между Эльдаром Махмудовым и платиновыми приисками в Зимбабве на сегодня не обнаружено, однако известно, что деньги азербайджанских и зимбабвийских коррупционеров прятала в офшоры одна и та же фирма.