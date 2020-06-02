Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в селе Хорузлу Тертерского района.

Согласно распоряжению, для строительства нового здания общеобразовательной школы на 432 ученических места из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда президента Азербайджана Министерству образования первоначально выделяется 2 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в данном распоряжении. Министерству экономики поручено предусмотреть в распределении расходов государственных капиталовложений в проекте госбюджета Азербайджана на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения строительства здания общеобразовательной школы, указанной в настоящем распоряжении. Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.