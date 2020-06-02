Коронавирус может вызывать у пожилых людей падения и бред

Коронавирусная инфекция у пожилых людей может сопровождаться такими атипичными симптомами, как падения, бред, конъюнктивит, тахикардия. Об этом говорится в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава РФ, сообщает ТАСС.

"У пациентов старческого возраста может наблюдаться атипичная картина заболевания без лихорадки, кашля, одышки. Симптомы COVID-19 могут быть легкими и не соответствовать тяжести заболевания и серьезности прогноза. Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста включают делирий, падения, конъюнктивит. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления", - отмечается в документе российского Минздрава.