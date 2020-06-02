Bloomberg назвала виновников срыва нефтяной сделки

Переговоры в формате ОПЕК+ о сокращении добычи нефти оказались под угрозой из-за позиции некоторых участников соглашения, не способных выполнить свои квоты. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Виновниками возможного срыва встречи названы Ирак и Нигерия. Основные участники соглашения — Россия и Саудовская Аравия — пытаются добиться от этих стран гарантий выполнения обещаний.

Предполагалось, что встреча в формате видеоконференции состоится 9-10 июня. После этого появились слухи о переносе ее на 4 июня, однако они так и не нашли подтверждения.

Ранее проблемой считалась позиция России, которая якобы не готова была продлить режим максимального сокращения добычи после июля. Но теперь, как отмечают источники, в Москве готовы сохранить ограничения на уровне 9,7 миллиона баррелей в сутки, а не 7,7 миллиона, как договорились в апреле.