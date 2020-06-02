Евросоюз назвал основное противостояние XXI века

В интервью газете Sueddeutsche Zeitung он назвал противостояние США и Китая определяющим конфликтом XXI века, от исхода которого зависят многие геополитические процессы.

Лакмусовой бумажкой для этой ситуации стала пандемия коронавируса, которая обострила отношения Пекина и Вашингтона.

«Вирус показал, что конфронтация между Китаем и США будет характеризовать XXI век. Угрозы из Вашингтона, острая реакция со стороны Пекина — теперь это новая норма», — отметил Боррель.

Он также подчеркнул, что поведение Китая становится все более уверенным и агрессивным по мере его усиления, однако Европе нужно найти соответствующий ответ на эту проблему и использовать свои рычаги давления на Пекин.