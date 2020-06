В расследовании говорится, что единственная дочь Абульфаза Гараева – Суад Гараева еще в 2002 году основала компанию ООО SQ-FUTURE (первые две буквы в названии компании означают инициалы дочери экс-министра-ред.). Компания зарегистрирована по адресу Сабаильский район, ул. М.Магомаева, д. 22, а ее законным представителем является Ульвия Меджидова.

По тому же адресу в марте 2006 года на имя супруги Абульфаза Гараева Лалы Кязимовой было учреждено ООО «Редакция научно-популярного кружка YOL+İLK», которое щедро финансировалось со стороны Минкультуры. Лала Кязимова также является учредителем Общественного объединения «Друзья джаза».

В декабре 2010 года Лала Кязимова учредила в Турции компанию KL BODRUM EMLAK TİCARET VE Sanayi LİMİTED ŞİRKETİ (первые буквы в названии компании означают ее инициалы – ред.). Посредством этой компании семья Гараевых получила возможность заниматься покупкой и продажей туристических объектов, отелей, вилл и жилых домов на территории Турции.

На имя Лалы Кязимовой зарегистрирована еще одна компания в Литве. TRIAT EXIRE UAB (регистрационный номер 302521161) на протяжении десяти лет успешно действует на рынке недвижимости в Вильнюсе. Доходы от сдачи в аренду многочисленной недвижимости Гараевых в Вильнюсе превышают 35 тысяч долларов в год.

Дочь экс-министра Суад Гараева в 2013 году зарегистрировала в России еще одну компанию по управлению недвижимостью. ООО ГАЛС с уставным капиталом в 20 тысяч рублей было зарегистрировано в Москве по адресу ул. Татарская, 7. Гендиректором компании является Фарид Октай оглы Джафаров.

Название компании тоже выбрано не случайно, оно состоит из первых букв «Гараев, Абульфаз, Лала и Суад». Через эту компанию семья Гараевых владеет многочисленными квартирами и торговыми объектами в Москве, которые успешно сдаются в аренду. По открытым данным Федеральной налоговой службы России, в 2018 году ООО ГАЛС получило доход от арендного бизнеса в размере 6,7 миллионов рублей (100 тысяч долларов) и выплатила налоги на сумму 430 тысяч рублей.

Еще несколько компаний Гараевых под названием GALS функционируют в Азербайджане. ООО GALS GALLERY была зарегистрирована 19 апреля 2013 года. Ее законным представителем является подруга супруги Абульфаза Гараева - Лиана Леонидовна Везирова. Она также является директором Музейного центра при Минкультуры.

Музейный центр более известен как «Русский музей» и занимается изучением и продвижением русской культуры. Компания, оформленная на Лиану Везирову, зарегистрирована по адресу Сабаильский район, ул. Юсифа Мамедалиева, д.14.

По этому же адресу 3 мая 2013 года было зарегистрировано ООО GALS BEAUTY AND SPA, которое принадлежит супруге экс-министра. Компанию представляет некий Араз Али оглу Нагибейли. Через эту компанию Лала Казимова владеет сетью салонов красоты NailRoom, расположенных по нескольким адресам в Баку.

Что касается лично Абульфаза Гараева, то он предпочитал регистрировать компании подальше от Азербайджана. Так, в феврале 2004 года в партнерстве с депутатом Гусейнбалой Мираламовым министр учредил в Панаме офшорную компанию RİMBA SA. Представительство этой компании в Баку было ликвидировано только на прошлой неделе.

В 2015 году дочь Абульфаза Гараева Суад вышла замуж за гражданина Великобритании иранского происхождения Шахрияра Малеки. Сразу после этого Малеки стал обладателем большого бизнеса в Азербайджане. Зять бывшего министра в 2016 году стал партнером бизнес и коворкинг центров COLAB, которые расположены в PORT BAKU и бизнес-центре Time.

А в ноябре 2016 года Шахрияр Малеки учредил в Азербайджане ООО GREEN FARMS AZERBAİJAN, на сайте компании указывается, что она является азербайджанским представительством компании Green Farms International. При покровительстве Абульфаза Гараева ООО GREEN FARMS AZERBAİJAN удалось по заниженной стоимости арендовать на 49 лет участок земли в 5 тысяч га в Билясуварском районе. До этого территория использовалась местными фермерами. Подпись под документом поставил бывший глава ИВ Билясуварского района и близкий друг Абульфаза Гараева Махир Гулиев, который был задержан со стороны СГБ 29 апреля.

Компания GREEN FARMS INTERNATIONAL LTD была зарегистрирована в Мальте в октябре 2016 года. Учредителем компании является родственник Абульфаза Гараева Искандер Малики. Ему также принадлежат компании A&S LIMITED и ADINOTEC LTD.

Искандер Малеки некогда был одним из самых влиятельных бизнесменов в Великобритании. Семейству Малеки в 1991-2009 годах принадлежали многочисленные финансовые компании, которые занимались торговлей нефтью. Однако в последнее время в их бизнесе возникли проблемы.

Семейство Малеки также известно своей обширной коллекцией произведений искусства, и они являются частыми посетителями аукционного дома Sotheby's. По всей вероятности, знакомство Суад Гараевой и Шахрияра Малеки началось в аукционном доме.

Отмечается необходимость проведения расследования касательно продажи предметов искусства из Азербайджана через аукционный дом Sotheby's.