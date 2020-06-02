Путин устроил разнос из-за разлива топлива в Норильске

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по чрезвычайному происшествию в Норильске заявил, что попросит правоохранительные органы разобраться со своевременной передачей сведений в МЧС об аварии, сообщает ТАСС.

На совещании главе российского государства доложили, что о происшествии на ТЭЦ-3 стало известно спустя два дня.

«Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» — сказал президент.

Как сообщил представитель Росприроднадзора, в результате инцидента в грунт попали около шести тысяч тонн нефтепродуктов, в водные объекты — порядка 15 тысяч тонн, пишет Лента.ру.