Ильхам Алиев в Агджабеди фото; обновлено 18:10
В Агджабеди передан в пользование завод по переработке семян зерновых. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии, сообщает АзерТАдж.
Министр сельского хозяйства Инам Керимов проинформировал главу государства о предприятии.
Кроме того, президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра Службы ASAN в Агджабеди.
Также глава государства принял участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию системы снабжения питьевой водой и канализации города Агджабеди.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 июня посетил Агджабединский район, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра "Службы ASAN" в Агджабеди.
Глава государства также побывал на посевном участке фермера Низами Гусейнова в поселке Индарх Агджабединского района и принял участие в церемонии начала сбора урожая зерновых.