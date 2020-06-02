Азербайджанские военные прошагают по Красной площади

Парадный расчет в составе 75 военнослужащих Азербайджанской армии представит Азербайджан на военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в Москве.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, на параде состоится торжественный марш азербайджанских военнослужащих с оружием, произведенным в нашей стране.

Делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым примет участие в церемонии в качестве гостя.