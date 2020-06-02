Трамп захотел ядерного пакта с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет ядерного пакта с Россией, передает РИА Новости.

"Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире", - сказал Трамп в интервью радио Fox, отвечая на вопрос о России.

Договор СНВ-3 о сокращении стратегических вооружений истекает в 2021 году, и США заявляют, что для его продления он должен включать Китай и целый ряд систем вооружений, которые ранее в договор не входили.