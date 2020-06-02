В Баку брат с сестрой погибли от короны

Как уже сообщалось, накануне в Азербайджане было выявлено 273 новых случаев заражения коронавирусом, а еще три человека скончались.

Как пишут местные СМИ, двое из скончавшихся вчера больных COVİD-1, были братом и сестрой – 1954 и 1956 г.г.р. Еще один их брат находится в тяжелом состоянии – в коме. У мужчины сахарный диабет и проблемы с сердцем. Сын этого мужчины также заразился коронавирусом, однако его состояние нормальное.

Как рассказали родственники умерших, всю их семью коронавирусом заразила женщина, которая пришла на годовщину матери умерших брата и сестры. К сожалению, то, что они больны коронавирусом, члены этой семьи, проживающей в Баку, поняли слишком поздно и обратились к врачам лишь после того, как началась пневмония.