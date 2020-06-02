«В пандемических больницах имеются 7 тысяч коек-мест». Об этом сегодня на пресс-конференции, организованной оперативным штабом при Кабинете министров, заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что в настоящее время мы находимся на втором этапе пандемии: «Это - этап от жесткого карантинного режима в направлении смягчения. Оперативный штаб пошел на поэтапное смягчение. В этот период мы довели возможности больниц до высокого уровня. В стране созданы самые современные возможности для лечения и диагностики. Но по мере того, как пандемия переходит ко второй фазе, мы не должны думать, что резко вернемся к нормальной жизни. Вирус не исчез. Нет никаких результатов, указывающих на то, что в ближайшем будущем вакцина от вируса будет найдена. Мы, как оперативный штаб, заявили, что должны постепенно выходить из этого режима и соблюдать требования. Разработаны соответствующие методические указания по всем сферам нашей жизни».

Он сказал, что также были подготовлены различные объявления и размещены в общественных местах: «Несмотря на неоднократные призывы, наши граждане буквально оставили в стороне солидарность, которую они демонстрировали на первом этапе пандемии. Поэтому сегодня мы столкнулись с 325 фактами заражения. К сожалению, несмотря на рост числа инфицирования, некоторые люди пытаются нарушить правила. Иногда это становится массовым явлением. Происходившее на площади фонтанов, инцидент в метро, попытка оказать сопротивление полиции абсолютно неприемлемы».

* * * 19:26

«Вопрос об ограничениях уже обсуждался». Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Ибрагим Мамедов отметил, что с вечера пятницы до утра воскресенья предусмотрено полное ограничение движения, запрет на выезд на общественном, частном транспорте, закрытие магазинов, ограничение в графиках работ.

«Но в связи с деталями этого вопроса будет обращение, выступление премьер-министра, эти вопросы будут рассмотрены детально. После этого Оперативный штаб подробно проинформирует о деталях ограничений», - заявил представитель Кабмина.