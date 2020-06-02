Новый антирекорд в Азербайджане: 325 заболевших коронавирусом за сутки. Пятеро скончались ИХ СТАЛО 2519
В Азербайджане выявлено 325 новых случаев заражения коронавирусом, 101 пациент вылечился и был выписан домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
В Оперативном штабе также сообщают о смерти пяти пациентов 1955, 1954, 1956 1973 и 1978 годов рождения.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 6260 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 3665 человек вылечились, 76 скончались, 2519 продолжают лечение в больницах особого режима.
Состояние 61 из них тяжелое, 78 – средней тяжести, у остальных состояние стабильное.