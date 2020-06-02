Оперштаб: Граждане могут закупить продукты на 48 часов

По необходимости режим карантина может быть ужесточен или смягчен. Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

По его словам, правительство не хочет вводить ограничения, так же как этого не хотят и граждане.

«Это может повлечь за собой серьезные экономические проблемы. Хорошо, что в Азербайджане не наблюдаются какие-либо экономические проблемы. Граждане могут закупать продукты на 48 часов. Ограничения вводятся для защиты здоровья граждан», - сказал Мамедов.