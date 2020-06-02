В выходные дни торговые центры будут закрыты

Планируется полное закрытие торговых центров в выходные. Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Он также отметил, что в эти дни на улицу будет разрешено выходить, только получив СМС-разрешение.

«Однако порядок получения будет отличаться от прежнего. То есть выходить на улицу будет разрешено только в связи с состоянием здоровья», - добавил Рамин Байрамлы.

Председатель TƏBİB добавил, что могут быть сделаны предложения по сокращению рабочих часов в пятницу.