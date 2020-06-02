Оперштаб: Текущее положение дел не позволяет открыть границы

В настоящее время решение о закрытии границ до 15 июня остается в силе. Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

По его словам, решения о возобновлении авиарейсов пока нет.

«Пока что эксперты ведут наблюдения. Если события будут развиваться по текущему сценарию, то открытие границ не ожидается. О решении открытия границ на последующем этапе можно будет говорить в соответствии с результатами наблюдений экспертов», - сказал Мамедов.