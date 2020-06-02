ВОЗ: Мы с нетерпением ожидаем результаты испытаний препарата против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с нетерпением ожидает результатов испытаний препарата "Авифавир", разработанного в РФ для борьбы с коронавирусом. Об этом заявила в среду на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, передает РИА Новости.

"Мы получили информацию о том, что препарат "Авифавир" прошел тестирование и очень скоро будет поставлен в российские больницы, - отметила она. - Мы с нетерпением ждем результатов данных испытаний".